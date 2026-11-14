Oh’un golü G.Kore’ye yetmedi

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Hyeon Gyu-Oh, ülkesi Güney Kore'nin hazırlık maçında Suudi Arabistan'a 3-2 mağlup olduğu mücadelede ağları havalandırdı. Al Sadd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 47. dakikasında fileleri sarsan siyah-beyazlı yıldız ile 68. dakikada Jae-Sung Lee'nin golleri, Güney Kore'yi sahadan yenilgiyle ayrılmaktan kurtaramadı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Hyeon Gyu-Oh, ülkesi Güney Kore'nin hazırlık maçında Suudi Arabistan'a 3-2 mağlup olduğu mücadelede ağları havalandırdı. Al Sadd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 47. dakikasında fileleri sarsan siyah-beyazlı yıldız ile 68. dakikada Jae-Sung Lee'nin golleri, Güney Kore'yi sahadan yenilgiyle ayrılmaktan kurtaramadı.