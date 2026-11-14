Kim Min-Jae harekatı

Ülkemizde bir dönem F.Bahçe forması da giyen Güney Koreli savunma oyuncu Kim Min-Jae'nin yeniden ülkemize dönme ihtimali belirdi. Kariyerine Alman ekibi Bayern Münih forması altında devam eden 29 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde takımından ayrılma ihtimali bulunuyor. Bayern'de rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilen Kim Min Jae'nin takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Alman ekibi gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Beşiktaş da Kim'i yakından takip ediyor. F.Bahçe forması giydiği dönemde ülkemizde olumlu izler bırakan 29 yaşındaki savunma oyuncusu için ocak ayında nabız yoklanacak. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun raporu doğrultusunda üst düzey bir savunma oyuncusu transfer etmek isteyen Başkan Serdal Adalı, fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Bayern'in bonservis beklentisi 25 milyon euro. Siyah-beyazlılar, bu bedeli biraz daha aşağıya çekip, Güney Koreli oyuncu ile görüşmelere başlamak istiyor.

G.SARAY DA TAKİP EDİYOR

Kim Min-Jae ile ilgilenen takımlar arasında siyah-beyazlı takımın ezeli rakiplerinden G.Saray'ın da yer aldığı iddia edildi. Bitshiabu ile yollarını ayırması durumunda tıpkı Beşiktaş gibi bir stoper takviyesi yapacak olan G.Saray da ilgisini arttırırsa Kim Min-Jae transferinde bir derbi yaşanma ihtimali bulunuyor.