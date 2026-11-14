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Hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'e verilen arada milli takımlarına gitmeyen oyuncular dinlenme imkanı bulurken, artık çalışmalar da kaldığı yerden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki Konyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde sürdürdü. Milli takımlarında bulunan 14 oyuncudan yoksun bir şekilde çalışmalar devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Hazırlıklar sürüyor
Süper Lig'e verilen arada milli takımlarına gitmeyen oyuncular dinlenme imkanı bulurken, artık çalışmalar da kaldığı yerden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki Konyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde sürdürdü. Milli takımlarında bulunan 14 oyuncudan yoksun bir şekilde çalışmalar devam etti.
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