Hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'e verilen arada milli takımlarına gitmeyen oyuncular dinlenme imkanı bulurken, artık çalışmalar da kaldığı yerden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki Konyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde sürdürdü. Milli takımlarında bulunan 14 oyuncudan yoksun bir şekilde çalışmalar devam etti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Süper Lig'e verilen arada milli takımlarına gitmeyen oyuncular dinlenme imkanı bulurken, artık çalışmalar da kaldığı yerden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki Konyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde sürdürdü. Milli takımlarında bulunan 14 oyuncudan yoksun bir şekilde çalışmalar devam etti.