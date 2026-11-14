Beşiktaş'tan Benfica'ya bir çıkarma daha! Siyah-beyazlılarda hedef o isim

Ara transfer döneminde 2 ya da 3 takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta kanat bölgesine ağırlık verilecek. Sezon başında bu bölgeye yüksek bir bedel ayıran ancak mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş, forvete Vlahovic'i almıştı. Sağ kanat bölgesine hala önemli bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, görüşmelerini bütün hızıyla sürdürüyor. Gündeme gelen isim ise Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Dodi Lukebakio oldu. 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgilenen yönetim, ocakta vites yükseltecek. Portekiz ekibi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Lukebakio, düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor. Benfica'da sadece maçların son bölümlerinde değerlendirilen Belçikalı futbolcu, gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Bugüne kadar 38 kez Belçika Milli Takım forması giyen Lukebakio ile İngiliz ekibi Sunderland'in de yakından ilgilendiği iddia edildi. Beşiktaş ve İngiliz ekibinin ocak ayında başarılı futbolcu için kıyasıya bir rekabete girmesi bekleniyor. Teknik direktör İtaliano'nun da yıldız ismi beğendiği öğrenildi.

BENFİCA GELENEĞİ

Son yıllarda Beşiktaş, Benfica'dan çok sayıda oyuncuyu kadrosuna kattı. 2022 yılından itibaren tam 5 futbolcu, Portekiz ekibinden gelip siyah-beyazlı formayı terletti. Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Jurasek ve son olarak da Orkun Kökçü transfer edilmişti. Eğer Lukebakio da gelirse 2022 yılından itibaren Benfica'dan alınan 6. oyuncu olacak.

TROSSARD'IN VATANDAŞI

Dodi Lukebakio, uzun yıllar Belçika Milli Takımı'nda Leandro Trossard'la birlikte forma giydi. Trossard sol kanatta görev yaparken, Lukebakio da sağda görev yaptı. Belçika Milli Takımı'nda birlikte mücadele eden iki futbolcunun yolu şimdi de Beşiktaş'ta bir kez daha kesişebilir. Trossard'ın varlığı da Lukebakio'nun tercihinde önemli bir etken olabilir.