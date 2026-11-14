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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte o isim

Trendyol Süper Lig'e yeniden yükselme hedefiyle yoluna devam eden Kayserispor, Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon istediği süreleri bulamayan 19 yaşındaki oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 09:08
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte o isim

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, Beşiktaş altyapısında yetişen ancak bu sezon yalnızca 7 dakika süre alabilen 19 yaşındaki golcü Mustafa Hekimoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

DÜZENLİ FORMA ŞANSI BULMAK İSTİYOR

Süper Lig'de henüz sahaya çıkamayan ve düzenli forma şansı bularak kendini geliştirmek isteyen genç forvet ile siyah- beyazlı yönetimin bu ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, oyuncuya Antalyaspor ve Sivasspor'un da ilgi gösterdiği öğrenildi.

TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Yaz transfer döneminin son gününde Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olmak için imza aşamasına kadar gelen genç forvetin transferi son anda gerçekleşmemişti.

Mustafa Hekimoğlu, Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 63 maçta takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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