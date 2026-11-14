Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş 16 oyuncu katkı verdi

16 oyuncu katkı verdi

Beşiktaş'ta bu sezon 16 farklı futbolcu skor katkısı sağladı. Ligde geride 11 haftada 23 kez rakip fileleri sarsan siyah-beyazlılarda 16 oyuncu asist ya da gol katkısı verdi. Orkun Kökçü, Junior Olaitan ve Dusan Vlahovic, 10'ar gol katkısıyla takımın en üretken isimleri oldu. Oh da 4 gol- 3 asistlik katkı ile dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
16 oyuncu katkı verdi

Beşiktaş'ta bu sezon 16 farklı futbolcu skor katkısı sağladı. Ligde geride 11 haftada 23 kez rakip fileleri sarsan siyah-beyazlılarda 16 oyuncu asist ya da gol katkısı verdi. Orkun Kökçü, Junior Olaitan ve Dusan Vlahovic, 10'ar gol katkısıyla takımın en üretken isimleri oldu. Oh da 4 gol- 3 asistlik katkı ile dikkat çekti.

VLAHOVİC ETMEDİLER

Sezon başında Juventus ile sona eren sözleşmesinin ardından İtalyan ekibi ile mali şartlarda anlaşamayan Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Bu sezon 9 gol atan Vlahovic, Juventus'ta yerine alınan Kolo Muani ve Woltemade'yi geride bıraktı. İki oyuncu toplamda 8 gol atarken, İtalyan basınında eleştirilerin hedefi oldular.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak!
F.Bahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Yeni Parti'de ilk kurultay! Özgür Özel'in PM hesabı... İmamoğlu kanadı tasfiye mi edilecek?
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da iki isitfa birden!
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen yıldızlaştı Rockets kazandı! Alperen yıldızlaştı Rockets kazandı! 09:49
F.Bahçe'ye Belçika'dan stoper! F.Bahçe'ye Belçika'dan stoper! 09:13
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 09:05
Mısır'da son sözü Salah söyledi! Mısır'da son sözü Salah söyledi! 01:35
Mısır'da son sözü Salah söyledi! Mısır'da son sözü Salah söyledi! 01:34
Orkun Kökçü'den flaş itiraf! Orkun Kökçü'den flaş itiraf! 01:29
Daha Eski
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! 01:29
G.Saray'da iki isitfa birden! G.Saray'da iki isitfa birden! 01:29
F.Bahçe'den Nathan Ake açıklaması! F.Bahçe'den Nathan Ake açıklaması! 01:29
Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı! Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı! 01:28
G.Saray De Bruyne'yi gözüne kestirdi! G.Saray De Bruyne'yi gözüne kestirdi! 01:28
Virgil van Dijk'ta flaş gelişme! Transferi... Virgil van Dijk'ta flaş gelişme! Transferi... 01:28