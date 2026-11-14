16 oyuncu katkı verdi

Beşiktaş'ta bu sezon 16 farklı futbolcu skor katkısı sağladı. Ligde geride 11 haftada 23 kez rakip fileleri sarsan siyah-beyazlılarda 16 oyuncu asist ya da gol katkısı verdi. Orkun Kökçü, Junior Olaitan ve Dusan Vlahovic, 10'ar gol katkısıyla takımın en üretken isimleri oldu. Oh da 4 gol- 3 asistlik katkı ile dikkat çekti.

VLAHOVİC ETMEDİLER

Sezon başında Juventus ile sona eren sözleşmesinin ardından İtalyan ekibi ile mali şartlarda anlaşamayan Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Bu sezon 9 gol atan Vlahovic, Juventus'ta yerine alınan Kolo Muani ve Woltemade'yi geride bıraktı. İki oyuncu toplamda 8 gol atarken, İtalyan basınında eleştirilerin hedefi oldular.