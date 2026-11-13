Solet planı

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Serie A'ya çevirdi. Savunmada Emmanuel Agbadou ve Tiago Djalo'nun istikrarsız grafikleri ve yaptığı hatalar nedeniyle stoper takviyesi arayışına giren yönetimin, Oumar Solet'i geniş transfer listesine dahil ettiği ileri sürüldü. TuttoUdinese.it'in haberine göre; Serdal Adalı yönetimi, Udinese'de kariyerini sürdüren 26 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı için Serie A ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İLK KEZ DAVET ALDI

Oumar Solet son dönemde Udinese'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Fildişi Sahili Milli Takımı'na ilk kez davet edilen deneyimli oyuncunun, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde büyük bir takımda forma giyme arzusunu daha önce de dile getirdiği aktarıldı. Haberde Beşiktaş'ın Fransız asıllı stoper için Udinese ile ocak ayında transfer görüşmelerini ilerletmek arzusunda olduğu belirtildi. Vincenzo İtaliano'nun Solet'in transferine onay verdiği öğrenildi.

HEM ATLETİK HEM TEKNİK

Bu sezon Udinese formasıyla 8 maçta forma giyen Oumar Solet, ağları havalandıramadı. 1 asist yapan 1.92'lik stoperi öne çıkaran vasfı, atletik özellikleri ve bire bir savunmadaki başarısı. Topu kazandıktan sonra oyunun yönünün değiştirebilen ve takımını hücuma kaldırabilen profile sahip. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Ancak İtalyan kulübünün, oyuncunun mukavelesini 1 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.

AGBADOU VE OUATTARA KOZU

Fransız asıllı stoper Oumar Solet, milli takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullandı. 26 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Herve Renard tarafından ilk kez milli takıma davet edildi. Beşiktaş yönetiminin, Fildişi Milli Takımı'na çağrılan Agbadou ve Ouattara kozuyla Solet'i ikna etmeyi planladığı öğrenildi.