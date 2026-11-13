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Milli davette lider

En fazla milli davet alan takım Beşiktaş oldu. 4’ü A Milli Takım olmak üzere toplam 14 siyah-beyazlı futbolcu milli göreve çağrıldı. Kartal’ı 13 oyuncuyla Galatasaray takip etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Milli davette lider

Süper Lig'in 4 büyüklerinden toplam 42 futbolcu, milli arada ülkelerinin A Milli takımlarından davet aldı. Milli takımlara en çok oyuncu gönderen ekip ise Beşiktaş oldu. 4'ü A Milli Takım olmak üzere toplam 14 siyah-beyazlı futbolcu milli göreve çağrıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa karşılaşmaları nedeniyle Kartal'dan Emirhan Topçu, Orkun Kökçü, Salih Özcan ve İlhan Fakılı'yı ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna dahil etti. Beşiktaş'ı 13 oyuncuyla Galatasaray izledi. Trabzonspor'dan 8, Fenerbahçe'den de 7 futbolcu milli davet aldı. Öte yandan Vlahovic çağrılmasına rağmen özel durumu nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'na gitmeyecek.

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