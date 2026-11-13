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Kartal’ın potada rakibi Asvel

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 11'inci haftasında bu akşam Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. LDLC Arena'daki mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak. EuroLeague'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14'üncü sırada yer alıyor. Organizasyonda 10 karşılaşmada 4 galibiyeti bulunan Fransız temsilcisi puan cetvelinde 16'ncı sırada bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Kartal’ın potada rakibi Asvel
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 11'inci haftasında bu akşam Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. LDLC Arena'daki mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak. EuroLeague'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14'üncü sırada yer alıyor. Organizasyonda 10 karşılaşmada 4 galibiyeti bulunan Fransız temsilcisi puan cetvelinde 16'ncı sırada bulunuyor.
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