Kartal’ın potada rakibi Asvel

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 11'inci haftasında bu akşam Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. LDLC Arena'daki mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak. EuroLeague'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14'üncü sırada yer alıyor. Organizasyonda 10 karşılaşmada 4 galibiyeti bulunan Fransız temsilcisi puan cetvelinde 16'ncı sırada bulunuyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 11'inci haftasında bu akşam Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. LDLC Arena'daki mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak. EuroLeague'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14'üncü sırada yer alıyor. Organizasyonda 10 karşılaşmada 4 galibiyeti bulunan Fransız temsilcisi puan cetvelinde 16'ncı sırada bulunuyor.