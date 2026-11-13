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Gökhan Töre’den açıklama

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre'nin 2020-21 sezonundaki çifte şampiyonluk madalyaları bir alışveriş sitesinde satışa kondu. Madalyaların satışa çıkmasının ardından eski milli futbolcunun maddi sıkıntılar yaşadığı ileri sürüldü. İddialara X hesabından yanıt veren Gökhan Töre, madalyalar ile birlikte fotoğrafını koyarak "Sonsuza kadar benimle" paylaşımını yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Gökhan Töre’den açıklama
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre'nin 2020-21 sezonundaki çifte şampiyonluk madalyaları bir alışveriş sitesinde satışa kondu. Madalyaların satışa çıkmasının ardından eski milli futbolcunun maddi sıkıntılar yaşadığı ileri sürüldü. İddialara X hesabından yanıt veren Gökhan Töre, madalyalar ile birlikte fotoğrafını koyarak "Sonsuza kadar benimle" paylaşımını yaptı.
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