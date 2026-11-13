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Dönüş tarihi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Crystal Palace maçında sağ omzundan sakatlanan Fabio Miretti'nin sahalara dönüş maçı belli oldu. İtalyan orta sahanın, milli aradan sonra Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda oynanacak Konyaspor karşılaşmasında takıma katılması bekleniyor. Cezalı Orkun'un yokluğunda Miretti'nin dönmesi, Vincenzo İtaliano'nun elini rahatlatacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Dönüş tarihi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Crystal Palace maçında sağ omzundan sakatlanan Fabio Miretti'nin sahalara dönüş maçı belli oldu. İtalyan orta sahanın, milli aradan sonra Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda oynanacak Konyaspor karşılaşmasında takıma katılması bekleniyor. Cezalı Orkun'un yokluğunda Miretti'nin dönmesi, Vincenzo İtaliano'nun elini rahatlatacak.
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