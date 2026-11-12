En iyisi Salih

Beşiktaş'ın yaz döneminde Borussia Dortmund ile sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil ettiği Salih Özcan, Trendyol Süper Lig'in ilk 11 haftalık periyodunda klasını gösterdi. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve hırsı ile teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun vazgeçilmezi olan ve taraftarların gönlünü fetheden milli futbolcu, ezeli rakiplerde orta sahada görev yapan Lucas Torreira (Galatasaray), N'Golo Kante (Fenerbahçe) ve Fabinho'yu (Trabzonspor) birçok veride geride bıraktı.

EN ÇOK TOP ÇALAN OYUNCU

Siyah-beyazlı futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 11 müsabakada 906 dakika boy gösterirken, ortalama 82 dakika süre aldı. Rakiplerine yaptığı pres ile ön plana çıkan Salih Özcan, maç başına 2.7 ortalama ile 'en çok top çalan' futbolcu oldu. Fabinho 2.4, Kante 2.2 ve Torreira 1.7 ile Beşiktaşlı futbolcuyu izledi. Salih Özcan 'pas arası' kategorisinde de 1.5 ile zirveyi kaptı. Torreira ve Fabinho 1, Kante 0.9 pas arası ortalaması ile Beşiktaşlı yıldızı takip etti.

İKİLİ MÜCADELEDE ZİRVEDE

Salih maç başına 'zeminde kazanılan ikili mücadele' ve 'hava topu mücadelesinde' de rakiplerine üstünlük sağladı. Zeminde kazanılan ikili mücadelede 4.8'lik (yüzde 62.4) ortalama tutturan 28 yaşındaki oyuncuyu, Fabinho 3.7, Kante 3.4 ve Torreira 2.8 ile izledi. Salih kazanılan hava topu mücadelesinde 0.8 ile lider konumunda. Fabinho 0.6, Torreira ve Kante 0.4 ortalama ile oynadı.

36 KEZ MİLLİ OLDU

A Milli Takımımızın Belçika ve Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için aday kadroya dahil edilen Salih Özcan, 36 kez ay-yıldızlı formayı giydi. Tecrübeli yıldız 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanan ve 2-2 sonuçlanan İspanya maçında ağları havalandırıp gol siftahı yapmıştı.

PALACE MAÇINDA ASİST

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5.8 milyon euro olarak gösterilen Salih Özcan, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi kulvarında 21 karşılaşmada toplam 1657 dakika sahada kaldı. Deneyimli orta saha, Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace maçında Ndidi'ye şık asist yaparak tek gol katkısına imza atmıştı.

EN AZ TOP KAYBI

Gurbetçi futbolcu maç başına 5.7 ortalama ile en az top kaybı yapan futbolcu oldu. Torreira bu kategoride 6.4 ile ikinci, Kante 6.8 ile üçüncü ve Fabinho ise 7.9 ile dördüncü sırada yer aldı. Salih ligdeki 11 haftalık dönemde Sofascore verilerine göre 7.03 reytingle liderlik koltuğunu kaptı. Kante ve Fabinho 6.99, Torreira 6.98 reyting aldı.