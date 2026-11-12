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Beşiktaş'tan Maduka Okoye takibi! Kaleci transferi...

Beşiktaş, kaleci rotasyonunu güçlendirmek üzere kollarını sıvadı. Transferde rotasını yeniden İtalya'ya kıran siyah-beyazlılar, Udinese'nin 27 yaşındaki Nijeryalı eldiveni Maduka Okoye için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 10:06
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş'tan Maduka Okoye takibi! Kaleci transferi...

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiasını sürdüren ve Trendyol Süper Lig'de zirve yarışının en güçlü adaylarından biri olan Beşiktaş, ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarına hız kazandırdı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda nokta atışı takviyeler planlayan siyah-beyazlı yönetim, sezonun ikinci bölümüne kusursuz bir kadro yapısıyla girmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Dolmabahçe ekibinin öncelikli hamleleri arasında, kritik mevkilerdeki alternatifleri çoğaltmak ve rotasyon kalitesini artırmak yer alıyor.

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasındaki başarılı grafiğinde büyük pay sahibi olan birinci kaleci Alexander Nübel'e rekabet yaratacak ve gerektiğinde dinlenme şansı tanıyacak güvenilir bir eldiven arayan Beşiktaş, rotasını bir kez daha İtalyan futbol piyasasına çevirdi.

İSTANBUL'DA YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPABİLİR

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre Kara Kartal, Udinese'nin 27 yaşındaki Nijeryalı kalecisi Maduka Okoye'yi gündemine aldı. Puan cetvelinde son sırada yer alan Serie A ekibinde mutsuz olan ve kariyerine yeni bir başlangıç yapmak isteyen Okoye'nin İstanbul'a transferini ciddi bir şekilde değerlendirmeye alabileceği kaydedildi. Maduka Okoye'nin geride bıraktığımız yaz transfer döneminde de Beşiktaş'ın radarında olduğu aktarıldı.

Bu sezon çıktığı 12 maçın yalnızca 2'inde kalesini gole kapatmayı başaran Nijeryalı kaleci, kalan 10 maçta ise toplamda 25 kez topun filelerle buluşmasına engel olamadı. Düsseldorf doğumlu tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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