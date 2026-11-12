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Beşiktaş'ta Oumar Solet sesleri! Scout ekibinin önerisi...

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Udinese forması giyen Fildişili stoper Oumar Solet'i kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ta Oumar Solet sesleri! Scout ekibinin önerisi...

Ocak ayı yaklaşırken Beşiktaş'ta da transfer hareketliliği hız kazandı. Devre arasında savunmasını güçlendirecek olan Kartal'ın scout ekibinin Serie A takımlarından Udinese forması giyen Oumar Solet'i yakından takip ettiği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; yönetimin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 26 yaşındaki Fildişili stoperi devre arasında kadrosuna katmak için Udinese'ye teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon sakatlığı nedeniyle Udinese formasıyla 8 maçta görev yapabilen Oumar Solet gol sevinci yaşayamazken, 1 asiste imza attı. Güncel verilere göre 20 milyon euro değer biçilen 1.92'lik Solet, hava hakimiyetinin yanı sıra çabukluğu ve kritik müdahaleleriyle de dikkat çekiyor. Solet'in kontratınında Udinese'nin 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

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