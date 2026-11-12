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Beşiktaş'a Anguissa fırsatı! Italiano transferini istiyor

31 yaşındaki orta sahanın, kulübü Napoli ile sözleşme uzatma görüşmeleri çıkmaza girdi. Beşiktaş yönetiminin teknik direktör İtaliano’nun takımında görmek istediği Anguissa’nın temsilcisiyle temas kurması bekleniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'a Anguissa fırsatı! Italiano transferini istiyor

Siyah beyazlılar ligin ilk 11 haftalık bölümünde orta saha bölgesinde rotasyon darlığı nedeniyle sorun yaşadı. Orkun ve Miretti'nin sakatlıkları, Salih'in alternatifsiz oluşu Vincenzo İtaliano'yu çok zorladı. Orta sahaya CV'si güçlü ve deneyimli futbolcu takviyesi yapmayı planlayan Serdal Adalı yönetiminin rotasını Serie A'ya çevirdiği belirtildi.

Beşiktaş transfer komitesinin Zambo Anguissa için ocakta harekete geçeceği öne sürüldü. İtalyan teknik adamın 31 yaşındaki yıldızı takımında görmek istediği ve deneyimli oyuncunun transferine olumlu yaklaştığı kaydedildi. Anguissa'nın Napoli ile sözleşme uzatma konusunda yürüttüğü görüşmeler çıkmaza girdi. Bu krizi fırsata çevirmek isteyen Kartal'ın Kamerunlu orta sahanın temsilcisiyle temasa geçmesi bekleniyor.

EZELİ RAKİPLER DE PEŞİNDE

Zambo Anguissa yaz transfer döneminde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Kamerunlu oyuncunun durumunu İnter, Milan, Juventus, Atalanta ve Sunderland da yakından takip ediyor.

TEK GOLÜ ROMA'YA

Napoli 2022 yazında Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katarken, Premier Lig ekibi Fulham'a 16 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Zambo Anguissa, bu sezon 8'i Serie A, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 10 maçta boy gösterirken, tek golünü ligdeki Roma karşılaşmasında kaydetti

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