Arroyo’ya dev talipler

Kariyerini Cruzeiro'da sürdüren Keny Arroyo, başarılı performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. RTI Esporte'nin haberine göre; Portekiz'in köklü kulübü Benfica ile İtalya Serie A ekibi Roma, genç sağ kanadın durumunu öğrenmek için Brezilya temsilcisiyle temasa geçti. İki kulübün de Arroyo'nun transfer şartları hakkında bilgi aldığı belirtildi. Cruzeiro'nun Ekvadorlu futbolcu için bonservis beklentisinin 45 milyon euro olduğu aktarıldı. Brezilya ekibinin bu bedelin altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği belirtildi. Arroyo'nun bonservis haklarının yüzde 50'sini elinde bulunduran Independiente del Valle'nin de olası transfer sürecini yakından takip ettiği kaydedildi.

8.5 MİLYON EURO'YA SATILDI

Beşiktaş yönetimi, Şubat 2025'te bonservis haklarının yüzde 50'si için 5.7 milyon euro ödeyerek Keny Arroyo'yu renklerine katmıştı. Siyah-beyazlılar yaklaşık 7 ay sonra 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle Ekvadorlu futbolcuyu Cruzeiro'ya satmıştı. Beşiktaş'taki döneminde 14 maçta 349 dakika şans bulan Arroyo, 2 kez ağları sallamıştı.