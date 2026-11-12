Adalı’dan Talisca açıklaması

Beşiktaş yönetiminin ara transfer dönemi için Anderson Talisca ile ilgilendiğine yönelik çıkan iddialara Başkan Serdal Adalı noktayı koydu. Brezilyalı yıldızla ilgili haberleri net bir şekilde yalanlayan Başkan Adalı, "Hayır, Talisca transfer gündemimizde yok" ifadesini kullandı. Tecrübeli futbolcu 2016-2018 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giymiş ve 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asistlik performansıyla 51 gole doğrudan etki etmişti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş yönetiminin ara transfer dönemi için Anderson Talisca ile ilgilendiğine yönelik çıkan iddialara Başkan Serdal Adalı noktayı koydu. Brezilyalı yıldızla ilgili haberleri net bir şekilde yalanlayan Başkan Adalı, "Hayır, Talisca transfer gündemimizde yok" ifadesini kullandı. Tecrübeli futbolcu 2016-2018 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giymiş ve 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asistlik performansıyla 51 gole doğrudan etki etmişti.