Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic'ten Dusan Vlahovic açıklaması geldi. Beşiktaşlı golcünün kişisel bir konu nedeniyle milli takımda yer almayacağını belirten deneyimli teknik adam, "Bana halletmesi gereken kişisel bir durum olduğunu söyledi. Söyleyebileceğim tek şey bu; onun adına konuşmam doğru olmaz" şeklinde konuştu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic'ten Dusan Vlahovic açıklaması geldi. Beşiktaşlı golcünün kişisel bir konu nedeniyle milli takımda yer almayacağını belirten deneyimli teknik adam, "Bana halletmesi gereken kişisel bir durum olduğunu söyledi. Söyleyebileceğim tek şey bu; onun adına konuşmam doğru olmaz" şeklinde konuştu.