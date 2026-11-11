Ümit Akdağ’a 2 maç ceza

Beşiktaş-Crystal Palace maçında Larsen'e yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gören Ümit Akdağ'ın cezası açıklandı. UEFA Disiplin Kurulu, 23 yaşındaki savunmacıya "oldukça sert müdahale" gerekçesiyle 2 maç men cezası verdi. Ümit, Hapoel Beer Sheva maçında takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş-Crystal Palace maçında Larsen'e yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gören Ümit Akdağ'ın cezası açıklandı. UEFA Disiplin Kurulu, 23 yaşındaki savunmacıya "oldukça sert müdahale" gerekçesiyle 2 maç men cezası verdi. Ümit, Hapoel Beer Sheva maçında takımdaki yerini alamayacak.