Pres makinesi Kartal

Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek milli araya moralli giren siyah-beyazlı takım, geride kalan 11'inci haftada birçok istatistikte zirvede yer aldı. Siyah-beyazlı takım PPDA metriğine göre, Galatasaray ile birlikte haftanın en yoğun pres yapan takımları arasında yer aldı. İki takım da 8 puanlık performansla zirveyi paylaştı. Siyahbeyazlılar, rakip yarı sahada kurduğu baskının yanı sıra gol beklentisi istatistiğinde de haftanın en başarılı takımı oldu.

EMİRHAN TOPÇU FARKI

4.09 gol beklentisine ulaşan Beşiktaş'ı, 3.30 ile Çaykur Rizespor ve 2.61 ile Trabzonspor takip etti. Beşiktaşlı bazı futbolcular bireysel performansları ile farkını gösterdi. Emmanuel Agbadou Gençlerbirliği sınavında 121 kez topla buluşarak 11'inci haftanın lideri oldu. Fildişi Sahilli stoperi 109 kez topla buluşan Emirhan Topçu izledi. 26 yaşındaki milli savunmacı, rakip sahada yaptığı başarılı paslarla da göz doldurdu. Emirhan 47 isabetli pasla bu istatistikte 11'inci haftayı birinci sırada kapadı.

GEÇEN SEZONU SOLLADI

Trendyol Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılan Kara Kartal'ın, geçen sezona göre hem oyun hem de puan anlamında gelişim kaydettiği gözleniyor. Geçen sezon ilk 11 haftalık bölümde hanesine 17 puan yazdıran siyah-beyazlı takım, Vincenzo İtaliano komutasında bu sezon aynı periyotta 22 puan topladı.

PPDA NEDİR?

PPDA, savunma aksiyonu başına rakibe izin verilen pas sayısı anlamına gelen, takımların pres yoğunluğunu ölçen gelişmiş bir analiz metriğidir. Belirli bir sahada veya bölgede (genellikle rakip yarı sahada) rakip takımın yaptığı toplam pas sayısının, pres yapan takımın o bölgedeki toplam savunma aksiyonu sayısına bölünmesiyle bulunur.