CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Pres makinesi Kartal

Pres makinesi Kartal

Siyah-beyazlı takım PPDA metriğine göre, 8 puanla Galatasaray ile birlikte haftanın en yoğun pres yapan takımı oldu. Vincenzo İtaliano’nun öğrencileri, rakip yarı sahada kurduğu baskının yanı sıra gol beklentisi istatistiğinde 4.09 ile ilk sırayı kaptı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Pres makinesi Kartal

Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek milli araya moralli giren siyah-beyazlı takım, geride kalan 11'inci haftada birçok istatistikte zirvede yer aldı. Siyah-beyazlı takım PPDA metriğine göre, Galatasaray ile birlikte haftanın en yoğun pres yapan takımları arasında yer aldı. İki takım da 8 puanlık performansla zirveyi paylaştı. Siyahbeyazlılar, rakip yarı sahada kurduğu baskının yanı sıra gol beklentisi istatistiğinde de haftanın en başarılı takımı oldu.

EMİRHAN TOPÇU FARKI

4.09 gol beklentisine ulaşan Beşiktaş'ı, 3.30 ile Çaykur Rizespor ve 2.61 ile Trabzonspor takip etti. Beşiktaşlı bazı futbolcular bireysel performansları ile farkını gösterdi. Emmanuel Agbadou Gençlerbirliği sınavında 121 kez topla buluşarak 11'inci haftanın lideri oldu. Fildişi Sahilli stoperi 109 kez topla buluşan Emirhan Topçu izledi. 26 yaşındaki milli savunmacı, rakip sahada yaptığı başarılı paslarla da göz doldurdu. Emirhan 47 isabetli pasla bu istatistikte 11'inci haftayı birinci sırada kapadı.

GEÇEN SEZONU SOLLADI

Trendyol Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılan Kara Kartal'ın, geçen sezona göre hem oyun hem de puan anlamında gelişim kaydettiği gözleniyor. Geçen sezon ilk 11 haftalık bölümde hanesine 17 puan yazdıran siyah-beyazlı takım, Vincenzo İtaliano komutasında bu sezon aynı periyotta 22 puan topladı.

PPDA NEDİR?

PPDA, savunma aksiyonu başına rakibe izin verilen pas sayısı anlamına gelen, takımların pres yoğunluğunu ölçen gelişmiş bir analiz metriğidir. Belirli bir sahada veya bölgede (genellikle rakip yarı sahada) rakip takımın yaptığı toplam pas sayısının, pres yapan takımın o bölgedeki toplam savunma aksiyonu sayısına bölünmesiyle bulunur.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Sane'ye yol göründü! Yerine gelecek isim...
Aslan'dan Oulai'ye dev teklif hazırlığı!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan COP31'de Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor! Kritik toplantı öncesi liderlerle görüştü
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto
G.Saray'a El Khannouss müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! 00:59
Hamilton’dan Gazze ziyareti Hamilton’dan Gazze ziyareti 00:59
Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! 00:59
EuroCup’ta Telekom ve Tofaş galip EuroCup’ta Telekom ve Tofaş galip 00:58
Trabzon yenildi, hoca gönderildi Trabzon yenildi, hoca gönderildi 00:57
Batrakov Premier Lig'e mi gidiyor? Menajeri resmen açıkladı Batrakov Premier Lig'e mi gidiyor? Menajeri resmen açıkladı 00:11
Daha Eski
Yıldırım'dan Kuyt'a sürpriz teklif! Yeni görevi... Yıldırım'dan Kuyt'a sürpriz teklif! Yeni görevi... 00:11
Hamilton'dan Mısır ile Gazze sınır kapısına ziyaret Hamilton'dan Mısır ile Gazze sınır kapısına ziyaret 00:11
F.Bahçe'de flaş Musaba gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Musaba gelişmesi! 00:11
Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! F.Bahçe ve Salah... Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! F.Bahçe ve Salah... 00:11
Batum'daki maçta yer alamayacak! Batum'daki maçta yer alamayacak! 00:11
İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları! 00:11