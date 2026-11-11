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10 numara Trossard

Vincenzo İtaliano, cezalı Orkun’un yokluğunda Konyaspor maçı öncesi çareyi buldu. İtalyan hoca, merkeze yakın oynadığında randımanı daha da artan Leandro Trossard’ı 10 numara pozisyonunda oynatacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
10 numara Trossard

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den renklerine kattığı Leandro Trossard, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun yeni jokeri oldu. İtalyan hoca, büyük önem taşıyan Konyaspor maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek olan kaptan Orkun Kökçü'nün yokluğunda Belçikalı maestroyu 10 numara pozisyonuna kaydıracak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic deplasmanında bu bölgede görev alan 31 yaşındaki futbolcu, Kartal'ın ataklarına yön veren isim olmuştu.

MERKEZDE BAŞARILI OLDU

İskoçya'daki karşılaşmada 2 kilit pas veren ve yüzde 90 (37/41) isabetli pas yüzdesiyle oynayan yıldız futbolcu, oyun kurucu pozisyonunda ne kadar başarılı olabileceğini göstermişti. Gençlerbirliği sınavında orijinal bölgesi sol kanat olan Trossard, sağ kanatta oyuna başlamış, daha sonra merkeze gelerek orta saha oyuncularına destek vermişti. 48 yaşındaki teknik adamın sıkışık ve zorlu fikstürde Belçikalı yıldızı farklı pozisyonlarda değerlendirmeye devam etmesi bekleniyor.

3.5 YIL SONRA 1 MAÇTA 3 ASİST

Gençlerbirliği karşısında Dusan Vlahovic'e 2, Ernest Poku'ya 1 gol pası veren ve 3 golde de katkısı olan Leandro Trossard, 3.5 yıl aradan sonra 1 maçta 3 asist yaptı. Belçikalı yıldız Arsenal oynarken 12 Mart 2023'te İngiltere Premier Ligi'nde oynanan Fulham karşılaşmasında Gabriel, Martinelli ve Odegaard'a 3 gol pası vererek yıldızlaşmıştı.

GÖZÜ HAPOEL SINAVINDA

Leandro Trossard, Trendyol Süper Lig'de 2 gol, 4 asistlik performansıyla 6 gole katkıda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turları da dahil edildiğinde, 5 maçta toplam 366 dakika süre alan 31 yaşındaki maestro, skora henüz katkıda bulunamadı. Trossard 26 Kasım'da Batum'da oynanacak Hapoel Beer Sheva maçında siftah yapmayı hedefliyor.

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