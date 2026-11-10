Beşiktaş'ın süper yıldızı Dusan Vlahovic, Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon attığı gollerle kendini buldu. Juventus'tan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a imza atan Vlahovic, Fiorentina'nın ardından İtalyan teknik adam ile bu kez İstanbul'da buluştu. İtaliano'nun, 2021- 22'de Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yer alan Sırp santrfor, devre arasında takımdan ayrıldığı döneme dek 24 maçta 20 golle yıldızlaşmıştı. Kara Kartal'da Avrupa kupalarında henüz gol atamayan 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de ise 9 maçta attığı 9 golle coştu.

DERBİDE ZAFERİ GETİRDİ

Süper Lig'de ilk gollerini "hat-trick" yaptığı Çorum FK'ye karşı atan Vlahovic, sırasıyla Fenerbahçe, Amed ve Kocaelispor maçlarında birer gol attı. Ligde geçen hafta Kasımpaşa karşısında 1 gol kaydeden Sırp golcü, Gençlerbirliği maçında da 2 kez ağları sarstı ve gol sayısını 9'a çıkardı. Siyahbeyazlıların gol makinesi Vlahovic, 4. haftada Kadıköy'de oynanan ve 2-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde galibiyeti getiren golü kaydederek, hem Türkiye kariyerindeki ilk derbi golünü attı hem de derbide 3 puanın mimarı oldu.