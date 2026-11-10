Orkestra şefi Trossard

Beşiktaş'ın 3-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinde Trossard-Vlahovic ikilisi öne çıktı. Bir süredir sessiz olan Vlahovic 2 golle rakibin gardını düşürürken, galibiyet damga vuran bir diğer isim ise 3 asist yapan Leandro Trossard oldu. Karşılaşmaya sağda başlasa da merkeze yakın oynayarak dikkat çeken 31 yaşındaki Belçikalı yıldız, hücumu yöneten isim oldu. Teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncusunun yeni bölgedeki performansından oldukça memnun kalırken, milli aranın ardından da Trossard'ın benzer şekilde kullanılması hedefleniyor.

Beşiktaş'ta Trossard'dan önce 3 asist yapan son oyuncu İngiliz sağ kanat Nathan Redmond olmuştu. Redmond, 2023'te Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde 3 asist yapmıştı.

'HER HAFTA HEDİYE ALIRIM'

Gençlerbirliği maçında yaptığı 3 asistle öne çıkan Trossard'ın maç sonunda hediye istediği Vlahovic, Belçikalı yıldıza esprili bir şekilde yanıt verdi. Sırp golcü, "Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır. Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona" dedi.