Miretti seferberliği

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki C.Palace maçında omuzundan sakatlanan ve İtaliano'nun orta sahada yokluğunu hissettiklerini söylediği Fabio Miretti için hedef Konyaspor maçı...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki C.Palace maçında omuzundan sakatlanan ve İtaliano'nun orta sahada yokluğunu hissettiklerini söylediği Fabio Miretti için hedef Konyaspor maçı... Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü'nün Konyaspor maçında oynayamayacak olmasının ardından Miretti'yi sahalara döndürmek için seferberlik ilan edildi. 23 yaşındaki İtalyan maestro, Kara Kartal'da 7 maçta oynadı ve skor katkısı yapamadı.