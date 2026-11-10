Galatasaray’ı yeneceğiz

Vincenzo İtaliano, milli ara sonrasında Konya maçının ardından Dolmabahçe'deki Galatasaray derbisi için umut dağıttı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Vincenzo İtaliano, milli ara sonrasında Konya maçının ardından Dolmabahçe'deki Galatasaray derbisi için umut dağıttı. İtalyan teknik adam, "Ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Yenmemiz gereken bir maç. Hepimiz biliyoruz bunu. Zamanı gelince de o maç için hazırlıklar yapacağız tabii ki. Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz zaten" diye iddialı konuştu.