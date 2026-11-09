Bana göre Italiano da bir öz eleştiri yapmış. Çünkü bu kez rotasyonunu akıllıca yaptı. Sağ kanatta etkisiz eleman konumuna gelen İlhan Fakılı'yı alışık olduğu sol kanada alırken, Trossard'ı sağda kullandı. Belçikalı da resmen klasını konuşturup şov yaptı. Resmî rakamlara göre bu maçta üç asist yaptı ama bana göre işin gerçeği bir gol, iki asist. Çünkü Poku dokunmasa da Trossard'ın zor durumda yaptığı o mükemmel aşırtma vuruş golle sonuçlanacaktı.