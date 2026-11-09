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Anasayfa Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında taraftarı önünde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atan siyah-beyazlı ekip, ligdeki mücadelesini üç puanla sürdürdü. Fotomaç yazarları, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar... (BJK Spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 10:50
Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - MUHTEŞEM İKİLİ

Beşiktaş, haftanın kapanış maçında pazar günü saat 21.00'de Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Kasımpaşa karşısında skor üstünlüğünün korunamaması ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da maçlarını kazanmaları, bu maçı daha da önemli hâle getirdi. Cerny'nin Celtic karşısında formsuz bir performans göstermesinden sonra İlhan, bu maça sağ açıkta başladı.

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Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Siyah-beyazlılar maça, beklenildiği gibi topa sahip olarak Gençlerbirliği'ni kendi sahasına hapsederek başladı. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Trossard, savunmanın arkasına Vlahovic'e çok güzel bir top bıraktı. Golcü de topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Golden sonra hakem doğru bir kart çıkardı. Vlahovic'i arkadan çeken Metehan Baltacı, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ın oynadığı diğer maçlarda da Vlahovic'e çok sert fauller yapılıyor ama hakemler bu faulleri es geçiyor.

Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Beşiktaş, zaten üstün oynadığı bir maçta rakip 10 kişi kalınca kontrolü daha da eline aldı. Gençlerbirliği, serbest vuruş için Beşiktaş kalesine yüklendiğinde Beşiktaş kontratağa çıktı. Yine ilk golde olduğu gibi Trossard ve Vlahovic iş birliği vardı. Trossard "Al da at" dedi, Vlahovic kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Beşiktaş iyice rahatladı. Gençlerbirliği, 10 kişi kalmasıyla beraber ikinci yarıda çok fazla varlık gösteremedi. Topa sahip olan ve tehlikeli ataklar geliştiren siyahbeyazlılar oldu.

Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

88. dakikada bu sefer roller değişti. Vlahovic harika bir pas attı, Trossard vurdu. Kaleye giden topa Poku dokundu ve fark üçe çıktı. Beşiktaş, millî ara öncesi rakiplerinin puan kaybetmediği haftada evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. 10 Kasım Salı günü, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyorum.

Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - TROSSARD KALİTESİ BİR BAŞKA

Kasımpaşa'ya kaptırılan iki puan ve Celtic deplasmanında iyi oyuna rağmen alınan mağlubiyet, Beşiktaş'a ders olmuş belli ki. Normal şartlardaki Beşiktaş seyircisi önünde, Gençlerbirliği'ne nefes aldırmaz, risk alarak oynar ve atak üstüne atak yaparak daha ilk yarıda fark yapma peşinde koşardı. Maçın başından itibaren, hatta rakip 10 kişi kaldıktan ve iki gol atmışken de kontrollü oyunu tercih etti Kartal.

Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Bana göre Italiano da bir öz eleştiri yapmış. Çünkü bu kez rotasyonunu akıllıca yaptı. Sağ kanatta etkisiz eleman konumuna gelen İlhan Fakılı'yı alışık olduğu sol kanada alırken, Trossard'ı sağda kullandı. Belçikalı da resmen klasını konuşturup şov yaptı. Resmî rakamlara göre bu maçta üç asist yaptı ama bana göre işin gerçeği bir gol, iki asist. Çünkü Poku dokunmasa da Trossard'ın zor durumda yaptığı o mükemmel aşırtma vuruş golle sonuçlanacaktı.

Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Dün gece üç harika adam izledim vesselam... Orkun bir maestro gibi takımı yönetti... Vlahovic sürekli önüne toplar istedi, araya iyi koşular yaptı; ihtiyacı olan pasları da Trossard attı. Şahane iki golle maçı kotaran Vlahovic, bir kez de karşı karşıya kaldığı İrfan Can'a takıldı. İrfan Can'ı da kutlamak gerek. Dört ya da beş net pozisyonun gol olmasını önledi.

Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Evet, Trossard ve Vlahovic üç pozisyonda da mükemmel anlaştılar. Son golde asisti yapanın Vlahovic olması da bu açıdan anlamlıydı. Büyük takımlar üst üste kötü sonuçları kaldıramazlar. Tribünler anında boşalır ve herkes kelle istemeye başlar. O nedenle milli ara öncesinde kazanmak önemliydi. Yani bugün alınan üç puan moral motivasyon anlamında altın değerinde. Artık Kartal yeniden eski coşkusuna kavuşabilir.

Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - DIŞARIDA AMA KIRMIZI!

Attila Karaoğlan; 2'de Yiğit'e kontrolsüz hareketinde Ndidi'ye çıkan sarı doğru. Güç transferi yok kırmızı olmaz. 16'da Vlahovic'e sarılıp formasından çeken Metehan'ın bu hareketi zaten sarı hakemin 1-2-3 yer gösterip faul sayması modern hakemliğe uymuyor. Aynı Metehan bu kez 22'de Vlahovic'i formasından çekti bıraktı pozisyonunu bozdu ikinci sarıdan kırmızı çıktı doğru.

Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

49'da Diabate, Orkun'a faul yaptı. Hakem dışarıda dedi. VAR inceledi 2 dakika sonra izlemeye çağırdı. Hakem 1.5 dakika izledi kararında kaldı. O zaman Orkun'un bariz gol şansını engellediği için Diabate sarı değil kırmızı olur. Onu da yapamadınız! Bana göre pozisyon dışarıda ama bariz gol şansını engellediği için Diabate kırmızı olur.

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