Dusan & Trossard şov

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş kendi evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek milli araya moralli girdi. Siyah- beyazlılar taraftarının da desteğiyle maça atak başladı. Rakip kalede baskı kuran Kartal, 20'nci dakikada golü buldu. Trossard'ın şık pasında topla buluşan Vlahovic, meşin yuvarlağı İrfan Can'ın yanından ağlarla buluşturdu: 1-0. 22'de Metehan, Vlahovic'i arkadan çekince ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 45'te yine Trossard'ın asistinde Sırp forvet, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0. İlk yarı 2-0 sona erdi.

VLAHOVIC'TEN 9'UNCU GOL

10 kişi mücadele eden rakibi karşısında ikinci yarıda da tek kale oynayan Beşiktaş, üst üste pozisyonlar buldu. 69'da hızlı gelişen atakta Vlahovic'in pasında Trossard sert vurdu, İrfan Can topu kontrol etmeyi başardı. 85'te Trossard'ın üçüncü asistinde Poku, topu boş kaleye gönderdi, skoru ilan etti: 3-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kartal, puanını 22'ye yükseltti. Dusan Vlahovic Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkardı. Ligde toplam 4 asist yapan Trossard'ın 3 de golü bulunuyor.

EVİNDE 6'DA 6 YAPTI

Beşiktaş, Dolmabahçe'de firesiz yoluna devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek evinde 6'da 6 yaptı. Kartal, Eyüpspor'u 1-0, Çorum'u 6-2, Erzurumspor'u 3-0, Kocaelispor'u 2-1 ve Başakşehir'i 2-0 yenmişti.

10 KASIM'A ÖZEL TİŞÖRT

Beşiktaşlı futbolcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla ısınma bölümüne 10 Kasım tişörtleriyle çıktı. Karşılaşma öncesinde de Tüpraş Stadı'nda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

KAPTAN CEZALI

Gençlerbirliği maçında sarı kart gören kaptan Orkun Kökçü cezalı duruma düştü. Siyahbeyazlı oyuncu, Süper Lig'in 12'nci haftasında Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

ITALIANO MUTLU

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano galibiyetten ötürü mutlu olduğunu söyledi. İtalyan hoca, "İç sahada nasıl oynadığımızı herkes biliyor. Deplasmanlarda problemler yaşıyoruz. Bunu çözeceğiz. Milli araya sakin ve mutlu bir şekilde giriyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Trossard çok akıllı bir futbolcu. İçeriye yakın oynadı. Kanatlarda çok iyi iş çıkarıyor. Milli ara sonrası yeni bir başlangıç olacak" dedi.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Dördüncü evre lenf kanseriyle mücadele eden 11 yaşındaki Mahmut Efe, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını ailesiyle birlikte locadan takip etti. Minik Beşiktaşlı Mahmut, karşılaşma öncesi kaptan Orkun Kökçü ile birlikte tribünlere giderek üçlü çektirdi.

KADROYU DEĞİŞTİRDİ

Vincenzo İtaliano, Gençlerbirliği maçında Celtic sınavına göre kadroda değişikliklere gitti. Olaitan'ı yedek kulübesine çeken İtalyan teknik adam, Ndidi'ye ilk 11'de şans verdi. Sağ kanatta Cerny'nin yerine İlhan Fakılı görev yaptı. Sakatlığını atlatan Orkun 11'e dönerken, ileri uçta Oh'un yerine Vlahovic oynadı.