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Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! Transferde Galatasaray detayı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ocak ayında orta saha transferi yapmak isteyen Beşiktaş, rotasını İtalya'ya çevirdi. Çizme basını, siyah-beyazlıların Napoli forması giyen Frank Anguissa ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 11:24 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 11:36
Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! Transferde Galatasaray detayı

Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapacak olan ve Newcastle United forması giyen Joe Willock için girişimlerini sürdüren Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından TUTTOMercatoWEB, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun ocak ayı transfer dönemindeki öncelikli hedefinin Napoli forması giyen Frank Anguissa olduğunu öne sürdü.

Haberde, Vincenzo Italiano'nun takımını güçlendirmek için ara transfer dönemini beklediği belirtildi. İtalyan teknik adamın, orta sahasına kalite, fiziksel güç ve deneyim katabilecek bir oyuncu aradığı ve bu doğrultuda listesinin ilk sırasında Napoli'nin 30 yaşındaki Kamerunlu yıldızı Anguissa'nın bulunduğu yazıldı.

BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT: GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun Napoli ile sözleşme uzatma görüşmelerinin çıkmaza girmesi, Beşiktaş açısından transfer fırsatı olarak değerlendirildi.

Haberde ayrıca Anguissa'ya Suudi Arabistan, Serie A ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinden ilgi bulunduğu ifade edildi.

GALATASARAY DETAYI

Haberde, Beşiktaş ile Galatasaray'ın kadro kaliteleri arasında belirgin bir fark bulunduğu ve Italiano'nun bu farkı kapatmak için ocak ayında takviyelere ihtiyaç duyduğunu aktarıldı.

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