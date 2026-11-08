Trossard’dan öz eleştiri

Celtic maçında orta sahada görev yapan Leandro Trossard, üst üste yaşanan kayıpların ardından öz eleştiri yaptı. TNT Sports'a açıklamalarda bulunan Belçikalı maestro şöyle konuştu: "Son haftalarda kontratak ve benzeri pozisyonlarda yeterince dikkatli davranmıyoruz. Özellikle yüksek seviyede bu konsantrasyon kaybı cezalandırılmanıza neden olur. Son maçlarda bu problemi yaşıyoruz. Ancak şu açıdan da bakmalıyız: Bu bir öğrenme süreci. Çok sayıda genç oyuncumuz var. Futbol tam da böyle bir şey. Bazen hak ettiğinizi alamazsanız ama başınızı dik tutup devam etmek zorundasınız. Biz de bunu yapacağız."