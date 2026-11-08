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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Trossard’dan öz eleştiri

Trossard’dan öz eleştiri

TNT Sports’a açıklama yapan 31 yaşındaki Belçikalı maestro, “Son haftalarda kontratak ve benzeri pozisyonlarda yeteri kadar dikkatli davranmıyoruz” şeklinde konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
Trossard’dan öz eleştiri

Celtic maçında orta sahada görev yapan Leandro Trossard, üst üste yaşanan kayıpların ardından öz eleştiri yaptı. TNT Sports'a açıklamalarda bulunan Belçikalı maestro şöyle konuştu: "Son haftalarda kontratak ve benzeri pozisyonlarda yeterince dikkatli davranmıyoruz. Özellikle yüksek seviyede bu konsantrasyon kaybı cezalandırılmanıza neden olur. Son maçlarda bu problemi yaşıyoruz. Ancak şu açıdan da bakmalıyız: Bu bir öğrenme süreci. Çok sayıda genç oyuncumuz var. Futbol tam da böyle bir şey. Bazen hak ettiğinizi alamazsanız ama başınızı dik tutup devam etmek zorundasınız. Biz de bunu yapacağız."

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