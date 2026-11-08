Sorun yumağı

Zorlu bir fikstüre giren Beşiktaş, son dönemde Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde önemli problemler yaşıyor. Her maçta görülen benzer sıkıntılar, puan kayıplarına sebep olurken, Glasgow'da Celtic karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet keyifleri iyice kaçırdı. İskoçya'daki müsabakada takımdaki birçok arıza bir kez daha su yüzüne çıktı. Kartal topa daha çok sahip olup oyunu domine etse de bunu bir türlü skora yansıtamadı.

AGBADOU ÇOK FORMSUZ

Savunmada yapılan bireysel hatalar son maçlarda iyice artmaya başladı. Özellikle Emmanuel Agbadou'nun Kasımpaşa sınavı sonrası Celtic deplasmanında da yaptığı basit hatalar, Kartal'ın puan kayıpları yaşamasında en önemli faktörlerden biri oldu. Siyah-beyazlılar, iyi kapanan kompakt takımlar karşısında pozisyon üretmede de güçlük çekiyor. Kartal'ın İskoçya'da oyuna hükmettiği karşılaşmanın ilk yarısında Celtic'in kalesine isabetli bir şut dahi atamaması dikkat çekti.

ITALIANO ÇÖZÜM ARIYOR

Vincenzo İtaliano, son dönemde yaşanan olumsuz tabloyu tersine çevirmek için kurmaylarıyla birlikte yoğun mesai harcıyor. İskoçya'daki yenilgi sonrası hayal kırıklığı yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, savunmacılara mesaj gönderdi. Fazla pozisyon verdikleri için sinirli olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Hata yapıyoruz. Bunları yapmamamız gerekiyordu. Daha dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

SAVUNMAYA TAKVİYE

Beşiktaş yönetimi savunmada yaşanan problemi kökten çözmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Stoper adayları arasında Flamengo'da forma giyen Leo Pereira ve Genoa kaptanı Johan Vazquez gibi deneyimli futbolcular bulunuyor.

SON 8 MAÇTA 15 GOL

Beşiktaş 8 maçta kalesinde 15 gol gördü. Kartal; Hoffenheim, Trabzon, Palace ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer, Amed ve Celtic sınavlarında ise 3'er gol yedi. Beşiktaş, Kocaeli'yi yendiği müsabakada da 1 gol yemişti.

SKORU TUTAMIYOR

Kasımpaşa karşısında 2-0'lık skor avantajını yakalayan Kara Kartal, 1 puanla yetinmişti. Beşiktaş, Celtic deplasmanında Olaitan'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.