Leandro Trossard: Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu!

Beşiktaş'ta takımın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE TROSSARD'IN O SÖZLERİ:

"Bugün bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, bunu yaptık. Goller attık, gol yemedik. Premier Lig'de Fulham'a karşı 3 asist yapmıştım ama takıma yardım etmek, gol katkısında bulunmak gerçekten güzel. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bizim için bir özgüvendir. Mutluyum. Her iki takım arkadaşım da bana hediye almalı. Kendi performansımdan mutluyum. Ritmimi buluyorum, bu şekilde devam etmek istiyorum."