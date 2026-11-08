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Anasayfa Beşiktaş Leandro Trossard: Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu!

Leandro Trossard: Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup ederken karşılaşmaya Leandro Trossard yaptığı asistlerle damga vurdu. Futbolcudan karşılaşma sonrası dikkat çeken sözler geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 00:00
Leandro Trossard: Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu!

Beşiktaş'ta takımın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE TROSSARD'IN O SÖZLERİ:

"Bugün bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, bunu yaptık. Goller attık, gol yemedik. Premier Lig'de Fulham'a karşı 3 asist yapmıştım ama takıma yardım etmek, gol katkısında bulunmak gerçekten güzel. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bizim için bir özgüvendir. Mutluyum. Her iki takım arkadaşım da bana hediye almalı. Kendi performansımdan mutluyum. Ritmimi buluyorum, bu şekilde devam etmek istiyorum."

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