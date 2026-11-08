Emmanuel Agbadou: Böyle devam etmek istiyoruz!

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou, Gençlerbirliği karşısında 3-0'lık skorla galibiyetle ayrıldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Emmanuel Agbadou mücadele sonrası, "Bu galibiyet önemliydi. Milli ara öncesi önemli bir galibiyete imza attık. Sezon başında yaptıklarımızı yapmaya devam ediyoruz, yapmamız gerekiyor. Evimizde oynadığımız maçı kazanmamız çok önemliydi, mutluyuz. Sadece ben, Emirhan, Tiago değil, takım olarak hücum edip savunma yapıyoruz. Sezon uzun, rotasyon olacaktır, herkes süre alacaktır, herkes diri oynayacaktır. Galip geldiğimiz, gol yemediğimiz için mutluyuz. Böyle devam etmek istiyoruz. Son maç istediğimiz gibi gitmedi ama bu maçı kazandık. Milli ara sonrası en iyi performansımızla devam etmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.