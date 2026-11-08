CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Emmanuel Agbadou: Böyle devam etmek istiyoruz!

Emmanuel Agbadou: Böyle devam etmek istiyoruz!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Emmanuel Agbadou açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 00:20
Emmanuel Agbadou: Böyle devam etmek istiyoruz!

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou, Gençlerbirliği karşısında 3-0'lık skorla galibiyetle ayrıldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Emmanuel Agbadou mücadele sonrası, "Bu galibiyet önemliydi. Milli ara öncesi önemli bir galibiyete imza attık. Sezon başında yaptıklarımızı yapmaya devam ediyoruz, yapmamız gerekiyor. Evimizde oynadığımız maçı kazanmamız çok önemliydi, mutluyuz. Sadece ben, Emirhan, Tiago değil, takım olarak hücum edip savunma yapıyoruz. Sezon uzun, rotasyon olacaktır, herkes süre alacaktır, herkes diri oynayacaktır. Galip geldiğimiz, gol yemediğimiz için mutluyuz. Böyle devam etmek istiyoruz. Son maç istediğimiz gibi gitmedi ama bu maçı kazandık. Milli ara sonrası en iyi performansımızla devam etmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı!
F.Bahçe Çorum'da farklı kazandı!
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Emekli maaşlarında yeni artış gündemi! Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor: Asgari ücret, fon tasfiyesi...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cevad Prekazi hayatını kaybetti
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! 00:55
Fiorentina ile Juventus yenişemedi Fiorentina ile Juventus yenişemedi 00:53
"Böyle devam etmek istiyoruz!" "Böyle devam etmek istiyoruz!" 00:19
"Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu!" "Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu!" 00:00
Italiano: Mili aradan ötürü üzgünüm! Italiano: Mili aradan ötürü üzgünüm! 23:39
Vlahovic'den Trossard'a teşekkür! Vlahovic'den Trossard'a teşekkür! 23:28
Daha Eski
Cevad Prekazi hayatını kaybetti Cevad Prekazi hayatını kaybetti 23:26
Mardin ile Batman yenişemedi! Mardin ile Batman yenişemedi! 23:15
Türkiye'yi gururlandıran şampiyon ringde! Türkiye'yi gururlandıran şampiyon ringde! 23:08
Süper Lig'de zirve alev alev! Süper Lig'de zirve alev alev! 22:51
Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber! Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber! 22:37
Leao'nun sakatlığında korkulan oldu! Leao'nun sakatlığında korkulan oldu! 22:12