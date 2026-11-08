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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta tek yol 3 puan! Italiano'nun ilk 11 kararı...

Beşiktaş'ta tek yol 3 puan! Italiano'nun ilk 11 kararı...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Siyah-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrılıp hem zirve yarışının içinde kalmak hem de milli araya moralli girmeyi hedefliyor. İşte Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun sahaya süreceği ilk 11...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ta tek yol 3 puan! Italiano'nun ilk 11 kararı...

Geçen hafta Kasımpaşa maçında hesapta olmayan puan kaybı yaşayan, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Celtic'e 3-2 kaybeden Beşiktaş, rotasını Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Siyahbeyazlı takım 11'inci haftanın kapanış karşılaşmasında bu akşam Gençlerbirliği'ni Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

Saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde oynadığı son 10 maçta, 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Kartal'ın 19 puanı bulunuyor.

Son haftalarda istediği saha sonuçlarını alamayan Beşiktaş, taraftarının da itici gücüyle Gençlerbirliği'ni mağlup ederek hem zirve yarışının içinde kalmak hem de milli araya moralli ve kayıpsız girmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta büyük önem taşıyan müsabaka öncesi tek eksik bulunuyor.

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda Gençlerbirliği sınavı öncesi 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Kaptan Orkun Kökçü'nün yanısıra Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, bu akşamki zorlu müsabakada sarı kart görmeleri durumunda milli aranın ardından TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

TEK EKSİK FABİO MİRETTİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasındaki Crystal Palace maçında sağ omzundan sakatlanan İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti takımdaki yerini alamayacak.

DOLMABAHÇE'DE 6'DA 6 HEDEFİ

BU sezon Trendyol Süper Lig'de kendi sahasında oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında bu müthiş seriyi sürdürmek istiyor. Vincenzo İtaliano'nun talebeleri, ligde Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yı 6-2, Erzurumspor FK'yı 3-0, Kocaelispor'u 2-1 ve Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş, Dolmabahçe'de fire vermemişti.

İŞTE BEŞİKTAŞ-G.BİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, İlhan, Trossard, Vlahovic

Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Oğulcan, Diabate, Traore, Tongya, Gouveia, Mendes

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