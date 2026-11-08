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Beşiktaş'ta stoper operasyonu! Listede iki yıldız var

Savunmada yaşadığı sorunları çözmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların stoper listesinde Flamengo'dan Leo Pereira ve Genoa kaptanı Johan Vazquez bulunuyor. Kartal, iki yıldızdan birini kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 10:34
Beşiktaş'ta stoper operasyonu! Listede iki yıldız var

Savunmada yaşadığı problemleri çözmek isteyen Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Son haftalarda yaptığı bireysel hatalarla dikkat çeken siyah-beyazlılarda yönetim, stoper takviyesini öncelikli gündem maddesi haline getirdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen Kartal'ın transfer listesinde iki önemli isim bulunuyor.

SAVUNMAYA ACİL TAKVİYE

Trendyol Süper Lig ve Avrupa arenasında üst üste yaşanan puan kayıpları, Beşiktaş'ta savunma hattının yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Özellikle son 8 karşılaşmada kalesinde 15 gol gören siyah-beyazlılar, savunmadaki bireysel hataları en aza indirmek istiyor.

Kasımpaşa ve Celtic maçlarında yaşanan savunma problemleri, yönetimin transfer çalışmalarına hız vermesinde etkili oldu. Teknik heyet, hem hava toplarında etkili hem de oyun kurma becerisi yüksek bir stoperin kadroya katılmasını istiyor.

İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın stoper adayları arasında Flamengo forması giyen Leo Pereira ile Genoa'nın kaptanı Johan Vazquez bulunuyor. İki futbolcunun da tecrübesi ve savunma özellikleri nedeniyle siyah-beyazlıların gündeminde olduğu öğrenildi.

Brezilya ekibinde forma giyen Leo Pereira, fizik gücü ve savunmadaki sertliğiyle öne çıkarken, Johan Vazquez ise Serie A tecrübesi ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.

HEDEF SAVUNMAYI SAĞLAMA ALMAK

Beşiktaş yönetimi, yapılacak transferle savunma hattındaki istikrar sorununu çözmeyi hedefliyor. Teknik heyetin beklentilerini karşılayacak doğru ismi kadroya katmak isteyen siyah-beyazlılar, iki adayla ilgili şartları değerlendirmeyi sürdürüyor.

Kartal'da öncelik, savunma güvenliğini yeniden sağlamak ve kritik maçlarda yapılan basit hataların önüne geçmek.

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