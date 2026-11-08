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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta maçın ardından Vincenzo Italiano: Milli aradan ötürü üzgünüm!

Beşiktaş'ta maçın ardından Vincenzo Italiano: Milli aradan ötürü üzgünüm!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'dan açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 23:40 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 23:43
Beşiktaş'ta maçın ardından Vincenzo Italiano: Milli aradan ötürü üzgünüm!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Mücadeleyi teknik direktör Vincenzo Italiano dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.

İŞTE ITALIANO'NUN O SÖZLERİ:

Bence maça iyi girdik. Yaklaşımımız iyiydi. Konsantrasyon iyiydi. 1 kişi fazla olmanın avantajını kullandık. 11'e 11 olan bölümlerde de iyiydik. Vlahovic iyiydi, Trossard iyi iş çıkardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İç sahada nasıl bir ruha sahip olduğumuzu, nasıl vites artırdığımızı herkes çok iyi biliyor. Deplasmanda problem yaşıyoruz, bunu çözeceğiz. Artı 3 puan aldık. Milli araya sakin bir şekilde giriyoruz.

Bugün Trossard çok iyiydi, Celtic maçında da çok beğendim. Daha içeriye yakın oynadı bugün. Asist de yaptı. Kanatlarda, içeride çok iyi iş çıkarıyor. Birebirleri çok efektif, akıllı bir oyuncu. Onu tebrik ediyorum.

Milli aradan ötürü üzgünüm. Oyuncular aramızdan ayrılacak. Bazı şeyleri bu arada düzeltmeyeceğiz. Milli aradan sonra zor deplasmanlar var. Oyuncuların hemen dönmesini bekliyorum. Eskisine göre daha iyi olmalıyız, milli ara sonrası yeni bir başlangıç olacak.

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