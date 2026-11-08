Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'den Trossard'a teşekkür!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılarda Dusan Vlahovic bu mücadelede 2 kez ağları sarsmayı başardı.

Mücadelenin ardından futbolcudan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE VLAHOVIC'IN O SÖZLERİ:

"Bugün önemli bir maçtı, galibiyet çok önemliydi. Birkaç maçtır iyi oynamıyorduk ama galibiyet önemliydi, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Santrfor bir takım gol atıyorsa takım iyi oynuyordur. Takımımız iyi oynadı.

Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Bugün gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır. Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona. Şaka bir yana, kimin gol attığından asist yapmasından ziyade kazanmak önemli."