Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş milli ara öncesinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri bu karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. İşte mücadeleye dair tüm önemli detaylar...

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk yarısını ev sahibi takım, 2-0 önde tamamladı.

20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Trossard'ın ara pasıyla topla buluşan Vlahovic, yayın üzerinden ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanında ağlarla buluşturdu: 1-0.

22. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Müsabakanın 16. dakikasından sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Metehan Baltacı, 6 dakika sonra Vlahovic ile girdiği ikili mücadelede Sırp golcüyü faulle durdurdu. Hakem Atilla Karaoğlan, oyun durduktan sonra Metehan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

45. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Murillo'nun savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Trossard, açısını kapatan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanından topu altıpasın gerisindeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.

57. dakikada Ndidi'nin pasına hareketlenen Murillo'nun sağ taraftan ortasında penaltı noktası üzerindeki Orkun'un vuruşunda kaleci İrfan gole izin vermedi.

58. dakikada Oğulcan'ın derinlemesine pasında Mendes'in ceza sahası içi sağ tarafından sert vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı çeldi.

64. dakikada Trossard'ın pasında sağ çaprazdaki Ndidi'nin topuk ile çevirdiği topu Orkun tamamlamak istedi fakat kaleci İrfan Can, gole izin vermedi.

67. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Vlahovic'in ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can, topu çeldi.

85. dakikada Vlahovic'in pasında sol tarafta topla buluşan Trossard'ın aşırtma vuruşunda Ernest Poku, çizgi üzerinde topa dokunarak fileleri havalandırdı. 3-0

MÜCADELEDEN NOTLAR:

Gençlerbirliği'ni 2 maç sonra evinde yendi

Bu müsabakaya kadar Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kaybeden Beşiktaş, 2020-2021 sezonundan sonra evinde galip gelmeyi başardı. Kartal, geçtiğimiz sezon rakibine Dolmabahçe'de 2-1 mağlup olurken, söz konusu sezonda ise 1-0 yenilmişti.

Dusan Vlahovic 2 golle öne çıktı

Kara Kartal'a galibiyeti getiren gollerin ikisini Dusan Vlahovic attı. Mücadelenin 20 ve 44. dakikalarında fileleri havalandıran Sırp golcü, Kasımpaşa maçının ardından Gençlerbirliği maçını da boş geçmemiş oldu.

Vlahovic, Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmada 9 gol, 1 asiste ulaştı.

Ernest Poku ligde ilk golünü attı

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ernest Poku, ligdeki ilk golünü Gençlerbirliği ağlarına attı. Süper Lig'de daha önce Çorum FK, Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler, Başakşehir maçlarında görev alan Poku, gol ya da asist üretememişti.

22 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nde ise iç sahada 4-1 kazanılan Marsilya mücadelesinde 1 gol ve Celtic karşılaşmasında da 1 asist yapmıştı.

Leandro Trossard'dan 3 asist

Siyah-beyazlı takımın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşılaşmasında yaptığı 3 asistle galibiyete katkı sundu. Dusan Vlahovic ve Ernest Poku'nun kaydettiği gollerin hazırlayıcısı olan Trossard, ligdeki 10. maçında 4. asistini kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, deplasmanda 2-1 galip gelinen Fenerbahçe derbisinde de 1 gol pası vermişti.

İç sahada yenilmezlik serisi 11 maça çıktı

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi ve ligde evinde oynadığı 11 maçta da mağlup olmadı. Avrupa'da Midtjylland ile Hradec Kralove'yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, Marsilya'yı 4-1 yenen ve son olarak da Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yı 6-2, Erzurumspor FK'yı 3-0, Kocaelispor 2-1, İstanbul Başakşehir'i 2-0 ve Gençlerbirliği'ne karşı 3-0 galip geldi.

Vincenzo Italiano, Ljubisa Spajic'in ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihinde Ljubisa Spajic'in ardından iç sahada görev yaptığı ilk 6 Süper Lig maçının tamamını kazanan ikinci teknik direktör olmak istiyor. Spajic, 1962-1963 sezonunda Dolmabahçe'de sezonun ilk 8 maçında rakiplerine puan kaybetmemişti.

Italiano, idaresindeki siyah-beyazlılarda ligde evinde Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Kocaelispor, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başardı.