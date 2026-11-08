Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu'nda konuk edeceği başkent temsilcisini mağlup ederek ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor. Geride kalan 10 haftada 19 puan toplayan Beşiktaş, taraftarı önünde oynadığı beş lig maçının tamamını kazanmayı başardı. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-2 mağlup olan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, bu kez ligde hata yapmak istemiyor. Son maçında Corendon Alanyaspor'u 5-0 yenerek yedi haftalık galibiyet hasretine son veren Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Futbolseverler, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının yayın bilgilerini ve sahaya çıkması beklenen kadroları araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK FABIO MIRETTI

Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Fabio Miretti'nin forma giymesi beklenmiyor. İtalyan orta saha oyuncusu, sakatlığı nedeniyle teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro tercihleri arasında yer alamayacak.

Siyah-beyazlılarda ayrıca üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmeleri halinde milli aranın ardından oynanacak Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA KAYIP YAŞAMADI

Bu sezon Süper Lig'de iç sahada etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, oynadığı beş karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde Eyüpspor'u 1-0, Arca Çorum FK'yi 6-2, Erzurumspor FK'yi 3-0, Kocaelispor'u 2-1 ve İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Söz konusu beş karşılaşmada 14 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde yalnızca üç gol gördü. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek ligdeki iç saha serisini altı galibiyete çıkarmak istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR GALİBİYETİYLE MORAL BULDU

Ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Gençlerbirliği, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından Corendon Alanyaspor karşısında önemli bir galibiyete imza attı.

Başkent temsilcisi, sahasında oynadığı mücadeleyi 5-0 kazanarak yedi maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Bu sonuçla moral bulan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş deplasmanında da puan veya puanlar almayı amaçlıyor. Geride kalan 10 haftada üç galibiyet, iki beraberlik ve beş mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 11 puanla haftaya başladı.

BEŞİKTAŞ SON İKİ MAÇINDA GALİBİYET ALAMADI

Beşiktaş, ligde Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e konuk oldu. İskoçya'da oynanan karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, son iki resmi maçında istediği sonuçları alamadı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Gençlerbirliği karşısında kazanarak hem ligdeki puan kaybını telafi etmek hem de taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 Gençlerbirliği 🕘 21.00 🏆 Trendyol Süper Lig #11 🏟 Tüpraş Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/SXhFODvvgz — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 8, 2026

⚽️ Maç Günü | #HaydiGençler⚡️ 🆚 Beşiktaş 🏆 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu - 11. Hafta 📆 8 Kasım - Pazar 🕗 21.00 🏟️ Beşiktaş Park 📺 beIN SPORTS 1 📲 #BJKvGB https://t.co/rDoVVF61ZI — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) November 7, 2026