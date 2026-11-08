CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kasımpaşa beraberliği ve Celtic mağlubiyetinin ardından taraftarı önünde yeniden kazanmak isteyen siyah-beyazlılar, ligdeki iç saha galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek moral bulan başkent ekibi ise İstanbul deplasmanında puan arayacak. Peki, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 10:09
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu'nda konuk edeceği başkent temsilcisini mağlup ederek ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor. Geride kalan 10 haftada 19 puan toplayan Beşiktaş, taraftarı önünde oynadığı beş lig maçının tamamını kazanmayı başardı. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-2 mağlup olan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, bu kez ligde hata yapmak istemiyor. Son maçında Corendon Alanyaspor'u 5-0 yenerek yedi haftalık galibiyet hasretine son veren Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Futbolseverler, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının yayın bilgilerini ve sahaya çıkması beklenen kadroları araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK FABIO MIRETTI

Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Fabio Miretti'nin forma giymesi beklenmiyor. İtalyan orta saha oyuncusu, sakatlığı nedeniyle teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro tercihleri arasında yer alamayacak.

Siyah-beyazlılarda ayrıca üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmeleri halinde milli aranın ardından oynanacak Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA KAYIP YAŞAMADI

Bu sezon Süper Lig'de iç sahada etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, oynadığı beş karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde Eyüpspor'u 1-0, Arca Çorum FK'yi 6-2, Erzurumspor FK'yi 3-0, Kocaelispor'u 2-1 ve İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Söz konusu beş karşılaşmada 14 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde yalnızca üç gol gördü. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek ligdeki iç saha serisini altı galibiyete çıkarmak istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR GALİBİYETİYLE MORAL BULDU

Ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Gençlerbirliği, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından Corendon Alanyaspor karşısında önemli bir galibiyete imza attı.

Başkent temsilcisi, sahasında oynadığı mücadeleyi 5-0 kazanarak yedi maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Bu sonuçla moral bulan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş deplasmanında da puan veya puanlar almayı amaçlıyor. Geride kalan 10 haftada üç galibiyet, iki beraberlik ve beş mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 11 puanla haftaya başladı.

BEŞİKTAŞ SON İKİ MAÇINDA GALİBİYET ALAMADI

Beşiktaş, ligde Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e konuk oldu. İskoçya'da oynanan karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, son iki resmi maçında istediği sonuçları alamadı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Gençlerbirliği karşısında kazanarak hem ligdeki puan kaybını telafi etmek hem de taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'ın gol sevincini dünya konuşuyor!
Batrakov'un menajeri açıkladı! F.Bahçe...
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a "zafer" çıkarması! Aliyev'le Şuşa'da ikili zirve: Hocalı ve Hankendi de programda
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arjantin Ligi'nde dramatik son!
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen Şengün'lü Houston mağlup! İşte gecenin sonuçları Alperen Şengün'lü Houston mağlup! İşte gecenin sonuçları 10:45
Beşiktaş'ta stoper operasyonu! Listede iki yıldız var Beşiktaş'ta stoper operasyonu! Listede iki yıldız var 10:33
Anadolu Efes - Tofaş maçı bilgileri Anadolu Efes - Tofaş maçı bilgileri 10:17
Batrakov'un menajeri açıkladı! F.Bahçe... Batrakov'un menajeri açıkladı! F.Bahçe... 10:04
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 09:59
Alanyaspor-Trabzonspor maçı bilgileri Alanyaspor-Trabzonspor maçı bilgileri 09:39
Daha Eski
Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçı bilgileri Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçı bilgileri 09:21
G.Saray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! G.Saray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! 09:20
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması! F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması! 09:15
"G.Saray, rakipten çok zemin ile mücadele etti" "G.Saray, rakipten çok zemin ile mücadele etti" 08:51
Arda'dan 1 gol 1 de asist! | İZLE Arda'dan 1 gol 1 de asist! | İZLE 01:01
Buruk'tan Osimhen sözleri! Buruk'tan Osimhen sözleri! 01:01