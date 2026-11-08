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Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI TAKİP

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İç sahada oynadığı beş maçı da kazanan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde serisini sürdürmek istiyor. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının canlı skoru, ilk 11'leri ve tüm gelişmeleri haberimizde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 14:35
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI TAKİP

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak ligdeki iç saha galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının canlı skoru, ilk 11'leri ve dakika dakika gelişmeleri merak ediliyor. Ligde 19 puanla mücadele eden Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Gençlerbirliği ise son maçında Corendon Alanyaspor'u 5-0 yenerek moral buldu. Peki, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmanın canlı skorunu nereden takip edebilirsiniz? İşte maç öncesi son gelişmeler, yayın bilgileri ve takımların kadroları...

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Outtara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Niasse, Franco, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes

Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Devamını Oku BUNU DA OKU

BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK FABIO MIRETTI

Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Fabio Miretti'nin forma giymesi beklenmiyor. İtalyan orta saha oyuncusu, sakatlığı nedeniyle teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro tercihleri arasında yer alamayacak.

Siyah-beyazlılarda ayrıca üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmeleri halinde milli aranın ardından oynanacak Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA KAYIP YAŞAMADI

Bu sezon Süper Lig'de iç sahada etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, oynadığı beş karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde Eyüpspor'u 1-0, Arca Çorum FK'yi 6-2, Erzurumspor FK'yi 3-0, Kocaelispor'u 2-1 ve İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Söz konusu beş karşılaşmada 14 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde yalnızca üç gol gördü. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek ligdeki iç saha serisini altı galibiyete çıkarmak istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR GALİBİYETİYLE MORAL BULDU

Ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Gençlerbirliği, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından Corendon Alanyaspor karşısında önemli bir galibiyete imza attı.

Başkent temsilcisi, sahasında oynadığı mücadeleyi 5-0 kazanarak yedi maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Bu sonuçla moral bulan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş deplasmanında da puan veya puanlar almayı amaçlıyor. Geride kalan 10 haftada üç galibiyet, iki beraberlik ve beş mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 11 puanla haftaya başladı.

BEŞİKTAŞ SON İKİ MAÇINDA GALİBİYET ALAMADI

Beşiktaş, ligde Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e konuk oldu. İskoçya'da oynanan karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, son iki resmi maçında istediği sonuçları alamadı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Gençlerbirliği karşısında kazanarak hem ligdeki puan kaybını telafi etmek hem de taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

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