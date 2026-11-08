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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı skor

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Taraftarı önünde oynadığı beş lig maçını da kazanan siyah-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Beşiktaş - Gençlerbirliği canlı skor, dakika dakika maç anlatımı ve karşılaşmanın tüm gelişmeleri haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 18:03 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 18:07
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı skor

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı canlı takip!

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede taraftarının desteğiyle üç puana ulaşmayı hedefliyor. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, 19 puanla beşinci sırada bulunuyor. Geçen hafta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Celtic deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle döndü. Konuk Gençlerbirliği ise son maçında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek yedi maçlık galibiyet hasretine son verdi. Başkent temsilcisi, Beşiktaş deplasmanında da puan ya da puanlar almayı amaçlıyor. 10 maçta 11 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, zorlu mücadeleye galibiyetin moraliyle çıkacak. Maçın canlı skoru ve tüm gelişmeler fotomac.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI TAKİP

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmada yaşanan tüm gelişmeleri canlı takip sayfamızdan izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen olacak.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA KAYIPSIZ

Bu sezon Süper Lig'de iç sahada etkili bir performans ortaya koyan Beşiktaş, oynadığı beş karşılaşmanın tamamını kazandı. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde Eyüpspor, Arca Çorum FK, Erzurumspor FK, Kocaelispor ve İstanbul Başakşehir'i mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği karşısında da kazanarak iç sahadaki başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ 5-0'LIK GALİBİYETİN MORALİYLE GELİYOR

Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanına Alanyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetin moraliyle çıkıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında oynadığı son maçta Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek yedi maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Ligde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan başkent temsilcisi, İstanbul deplasmanında da sürpriz yapmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR

  • Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı beş maçın tamamını kazandı.
  • Siyah-beyazlılar, iç sahadaki bu karşılaşmalarda 14 gol attı ve kalesinde 3 gol gördü.
  • Gençlerbirliği, son deplasman maçlarında savunmada zorlandı ve son üç dış saha karşılaşmasında 11 gol yedi.
  • Başkent ekibi, son lig maçında Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti.
  • Beşiktaş, ligde 19 puanla beşinci sırada; Gençlerbirliği ise 11 puanla mücadeleye çıkıyor.

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