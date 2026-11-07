Vasquez iddiası

Bu sezon savunmada yapılan basit hatalar nedeniyle puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ta ocak ayında takviye yapılacak bölge belli oldu: Savunma. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, savunmadaki sorunları ortadan kaldıracak bir stoper arayışına başlarken, Genoa'da forma giyen 28 yaşındaki Meksikalı stoper Johan Vasquez'in ismi ortaya çıktı. İtalyan ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu için bizzat Başkan Serdal Adalı'nın harekete geçeceği iddia edildi.

SOL BEKTE DE OYNUYOR

Genoa'da kaptanlık pazubandını koluna geçiren Johan Vasquez için ocak ayında İtalya'ya çıkarma yapılacak. Johan Vasquez, bu sezon İtalyan ekibi Genoa formasıyla Serie A'da 9, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 11 maçta 891 dakika süre alan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bonservis bedeli 14 milyon euro olarak belirlenen başarılı futbolcu, sol bekte de başarıyla forma giyebiliyor. Teknik direktör Italiano, 28 yaşındaki yıldızı takımda görmek istiyor.