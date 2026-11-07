PFDK’dan ceza

Süper Lig'de Kasımpaşa ile 2-2 sona eren karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Beşiktaş'a para cezası verildi. PFDK, bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 670 bin TL para cezası verildiğini duyurdu. Ayrıca G blokta yer alan taraftarlara 1 maçlık bloke cezası geldi.