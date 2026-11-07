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Anasayfa Beşiktaş Junior Olaitan Avrupa’da başka

Junior Olaitan Avrupa’da başka

Bu sezon sergilediği performansla Beşiktaş’ta dikkatleri üzerine çeken Olaitan, özellikle Avrupa’daki golleriyle takımını sırtlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Junior Olaitan Avrupa’da başka

Bu sezon sergilediği performansla Beşiktaş'ta dikkatleri üzerine çeken Olaitan, özellikle Avrupa'daki golleriyle takımını sırtlıyor. 24 yaşındaki Beninli orta saha oyuncusu, 4 hafta geride kalırken her maçta skor katkısı üretmeyi başardı. 4 maçta 3 asist yapmayı başaran başarılı futbolcu, 2 de gol atarak önemli bir hücum katkısı sağladı.

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