Beşiktaş'ta Celtic yenilgisinin üzüntüsü yaşanırken, ilk 8 sıra içerisindeki yerini kaybetmeyen Beşiktaş, Avrupa'da yine ipleri elinde bulunduruyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig'deki G.Birliği mücadelesini de düşünerek İskoçya'da kadrosunda bazı değişiklikler yaparken, Orkun Kökçü'nün dönüşü büyük bir sevinç yarattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan kaptan golünü atarken, Süper Lig'e kendisini hazırladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, milli futbolcuyu, yarınki maçta ilk 11'e koyacak.

OLAITAN'LA ZİRVEDE

Bu sezon çıktığı 15 resmi karşılaşmada 6 gol kaydeden başarılı orta saha oyuncusu, 4 de asiste imzasını atarak toplamda 10 skor katkısında bulundu. Böylece Beşiktaş'ta 19 maça çıkan Olaitan ile birlikte takımın en fazla skor katkısı sağlayan iki futbolcusundan birisi oldu. Orkun Kökçü'nün yokluğunda çıktığı 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebilen Beşiktaş, bu maçların 3'ünü ligde oynadı. Başakşehir'i deviren siyah-beyazlılar, Trabzonspor'a yenilirken Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

LİGDE 4 MAÇTIR BOŞ GEÇMİYOR

Orkun Kökçü, Süper Lig'de harika bir ritim yakaladığı dönemde şanssız bir sakatlık yaşadı. Siyah-beyazlı forma altında sakatlık yaşamadan önce çıktığı 4 maçta da skor katkısı veren Orkun, bu süreçte 2 gol ve 2 asist kaydetti. F.Bahçe ve Erzurum'a karşı asist yapan kaptan, Amedspor ile Erzurum maçlarında ise rakip fileleri havalandırdı.

MİLLİ TAKIMA 14 İSİM GİDİYOR

Milli maçlar için verilecek ara nedeniyle takımlar mücadele edecek oyuncuları açıklıyor. Beşiktaş'ta ise 14 futbolcu milli davet aldı. 4 futbolcu A Milli Takım'a 10 yabancı ise kendi milli takımlarında mücadele edecek. Davet alan oyuncular şu şekilde; Orkun, Salih, Emirhan, İlhan, Nübel, Vlahovic, Agbadou, Ouattara, Trossard, Rashica, Murillo, Ndidi, Oh, Olaitan.