Italiano çıkış arıyor

Geldiği ilk günlerden itibaren Beşiktaş'a kazandırdığı ivme ile dikkat çeken teknik direktör Vincenzo Italiano, son haftalardaki düşüşü tersine çevirmek istiyor. Sahaya çıktığı son 5 resmi karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, G.Birliği engelini aşarak milli araya moralli bir şekilde girmenin hesaplarını yapıyor.