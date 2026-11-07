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Anasayfa Beşiktaş Italiano çıkış arıyor

Italiano çıkış arıyor

Geldiği ilk günlerden itibaren Beşiktaş’a kazandırdığı ivme ile dikkat çeken teknik direktör Vincenzo Italiano, son haftalardaki düşüşü tersine çevirmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Italiano çıkış arıyor

Geldiği ilk günlerden itibaren Beşiktaş'a kazandırdığı ivme ile dikkat çeken teknik direktör Vincenzo Italiano, son haftalardaki düşüşü tersine çevirmek istiyor. Sahaya çıktığı son 5 resmi karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, G.Birliği engelini aşarak milli araya moralli bir şekilde girmenin hesaplarını yapıyor.

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