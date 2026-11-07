Italiano çıkış arıyor

Geldiği ilk günlerden itibaren Beşiktaş'a kazandırdığı ivme ile dikkat çeken teknik direktör Vincenzo Italiano, son haftalardaki düşüşü tersine çevirmek istiyor. Sahaya çıktığı son 5 resmi karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, G.Birliği engelini aşarak milli araya moralli bir şekilde girmenin hesaplarını yapıyor.
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