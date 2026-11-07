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Anasayfa Beşiktaş ‘Celtic’in gösterisi’

‘Celtic’in gösterisi’

Beşiktaş’ın, Celtic yenilgisi İskoç basınında geniş yankı uyandırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
‘Celtic’in gösterisi’

Beşiktaş'ın, Celtic yenilgisi İskoç basınında geniş yankı uyandırdı. İskoç basını Celtic'in galibiyetine vurgu yaparken, maçın yıldızı olan Duran da ön plana çıkartıldı. The Scotsman, "Yedek kulübesinden gelen goller" başlığını kullanırken, Daily Record ise, "Celtic'in havai fişek gösterisi Beşiktaş'ı yaktı" dedi. The Times ise "Celtic galibiyetle canlandı" ifadelerini kullandı.

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