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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta o ismin bileti kesildi! Yabancı kontenjanı problemi böyle çözülecek

Beşiktaş'ta o ismin bileti kesildi! Yabancı kontenjanı problemi böyle çözülecek

Beşiktaş, savunmada yaşadığı sorunların ardından ara transfer döneminde kadroya bir stoper takviyesi yapmak isterken yabancı kontenjanının dolu olması problemiyle karşı karşıya. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda yollarını ayırmayı planladığı ilk isim belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 14:48
Beşiktaş'ta o ismin bileti kesildi! Yabancı kontenjanı problemi böyle çözülecek

Beşiktaş'ta savunma hattında problemler yaşanıyor. Crystal Palace maçında Tiago Djalo'nun, Celtic karşısında ise Emmanuel Agbadou'nun pas hataları gole sebep oldu. Özellikle Amed SK yenilgisiyle başlayan periyotta 1.5 aydır defansta çözüm bulunamaması teknik direktör Vincenzo Italiano'yu çileden çıkardı. Son 8 maçta yenilen 15 gol tüm stoperlerin sorgulanmasını gündeme getirirken Nübel'in performansı da tartışmaya açıldı. Yaz döneminde Italiano'nun son hamleyi orta sahaya yapmak istemesi nedeniyle stoper transferi geri plana itilmiş ve son gün yerli alternatif olarak Ümit Akdağ kadroya dahil edilmişti. Ancak savunmadaki kriz nedeniyle ocak ayında orta sahanın yanı sıra stoper takviyesi gündeme dahil edildi. Yönetim bu konudaki çalışmalarına başlarken yabancı kontenjanının dolu olması Beşiktaş'ın önüne bir başka sorunu getirdi. Beşiktaş için bu doğrultuda dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ta gönderilmesi düşünülen isimlerin başında Milot Rashica geliyor. Diğer futbolculara ise performanslarına göre karar verilecek.

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