Nübel’e milli davet

Alexander Nübel'e milli müjde... Almanya Milli Takımı'nın 13 Kasım'da Sırbistan (deplasman) ve 16 Kasım'da Hollanda (iç saha) ile yapacağı UEFA Uluslar A Ligi maçlarının kadrosu açıklandı. Panzerlerin Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Alexander Nübel'i de aday kadroya davet etti. Nübel'in yanı sıra Ajax'ın deneyimli eldiveni Marc Ter Stegen ve Bayern Münih'in genç file bekçisi Jonas Urbig de aday kadroda yer aldı. Alexander Nübel, UEFA Uluslar A Ligi'nde 27 Eylül 2026'da oynanan ve 1-0 Yunanistan'ın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada Almanya'nın kalesini korumuştu.