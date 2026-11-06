Duran’ı durduramadık

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında ilk mağlubiyetini aldı. 4'üncü haftada Celtic'e Parkhead'te konuk olan siyah-beyazlı takım, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamadı ve maçtan 3-2 yenik ayrıldı. Oldukça temposuz geçen ilk yarıda birkaç atak dışında iki takım da pozisyon üretemedi. 8'inci dakikada Nygren'in vuruşunda top üstten dışarı gitti. 28'de Murillo sağ kanatta rakibinden sıyrılarak içeri çevirdi, rakip savunma topu son anda kornere gönderdi. İlk yarı golsüz geçildi.

PERDEYİ OLAİTAN AÇTI

Temsilcimiz ikinci yarıya baskılı başladı. 53'te Poku'nun ceza sahası içinde Lotomba tarafından düşürülmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 54'te Olaitan'ın penaltı vuruşunda kaleci Johnstone'dan dönen topu, Beninli yıldız tamamladı ve Kartal'ı öne geçirdi. 62'de Osmand skora denge getirdi. 78'de Camilo Duran, Nübel'den sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. 86'da Orkun'un füzesiyle skoru eşitledik. Ancak 1 dakika sonra yine Duran'ın golüne engel olamadık ve sahadan puansız ayrıldık.

TROSSARD'I 10 NUMARAYA ÇEKTİ

Vincenzo Italiano, Celtic karşısında Beşiktaş'ın hücum hattında daha etkili olması için Leandro Trossard'ın görev yerini değiştirdi. Belçikalı maestro, Salih Özcan ve Junior Olaitan'ın önünde 10 numara pozisyonunda görev yaptı. 31 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlı takımın ataklarına yön verirken, klas hareketleriyle beğeni topladı. Soğukkanlı oyunuyla topun Beşiktaş'ta kalmasını sağlayan Trossard taraftarlardan alkış aldı.

KAPTAN GOLLE DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Orkun Kökçü, 4 maç aradan sonra sahalara döndü. Hoffenheim maçında ayak parmağından sakatlanarak Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Crystal Palace karşılaşmalarında görev yapamayan siyah-beyazlı takımın kaptanı, 76'ncı dakikada oyuna dahil oldu. 86'da sahne alan 25 yaşındaki yıldız, Ernest Poku'nun asistinde kaleye müthiş füze gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi. Ancak savunmada yapılan basit hata sonrası kalesinde gol gören temsilcimiz, sahadan mağlup ayrıldı. Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği 15 karşılaşmada 6 gol ve 4 asist kaydetti.

AGBADOU YAKTI

Agbadou yaptığı hata ile Beşiktaş'ı yaktı. Fildişi Sahilli savunmacı 62'nci dakikada pas hatası yaparken, Callum Osmand topu ağlarla buluşturdu.

OH SESSİZ KALDI

Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Hyeon-Gyu Oh, ilk 11'de müsabakaya başladı. Güney Koreli forvet eski takımı Celtic karşısında etkili olamadı ve yerini 70'te Vlahovic'e bıraktı.

PENALTI YAPTIRDI

Ernest Poku, Avrupa Ligi'nde ilk kez 11'de forma şansı buldu. Italiano, Hollandalı oyuncuya sol kanatta görev verdi. Poku 53'üncü dakikada Lotomba'dan sıyrılıp ceza sahası içinde yerde kaldı, Beşiktaş'a penaltı kazandırdı.

SOLDA OUATTARA

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev yapan Rıdvan Yılmaz'ı yedek kulübesine çekti. 48 yaşındaki çalıştırıcı sol bekte bu kez Kassoum Ouattara'yı görevlendirdi.