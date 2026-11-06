Beşiktaş 5 Kasım Perşembe günü deplasmanda İskoçya ekibi Celtic ile karşılaştı.

Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi İskoç ekip Celtic 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puan alamadı ve 8. sırada kaldı.

Football Meets Data lig aşamasında kalan maçları simüle etti ve temsilcimizin muhtemel rakiplerini belirledi.

Bu verilere göre Beşiktaş, lig aşamasını 9. sırada bitirecek. Bu sonuçla beraber Play-off turunda 2 muhtemel rakibi bulunuyor.

Bunlardan ilki Avusturya ekibi RB Salzburg. İkincisi ise Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 hafta geride kaldı.