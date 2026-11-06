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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri hangi takımlar?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri hangi takımlar?

UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta maçında Celtic'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ın sonraki turdaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte o takımlar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 13:03
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri hangi takımlar?

Beşiktaş 5 Kasım Perşembe günü deplasmanda İskoçya ekibi Celtic ile karşılaştı.

Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi İskoç ekip Celtic 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puan alamadı ve 8. sırada kaldı.

Football Meets Data lig aşamasında kalan maçları simüle etti ve temsilcimizin muhtemel rakiplerini belirledi.

Bu verilere göre Beşiktaş, lig aşamasını 9. sırada bitirecek. Bu sonuçla beraber Play-off turunda 2 muhtemel rakibi bulunuyor.

Bunlardan ilki Avusturya ekibi RB Salzburg. İkincisi ise Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 hafta geride kaldı.

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